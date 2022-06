Mein Religionsunterricht soll die Schüler:innen in ihrem Alltag abholen. In einer Unterrichtsstunde sprach ich mit ihnen zum Beispiel darüber, ob Fitnessstudios die neuen Kirchen sind. Am liebsten diskutiere ich mit ihnen über die großen Fragen – etwa, ob es einen Gott oder einen Sinn des Lebens gibt. So will ich sie dabei unterstützen, ihren Weg im Leben zu finden.