Berufseinstieg als PR-Berater »Gibt es einen Shitstorm, ist klar, wer es verbockt hat«

Wie werde ich PR-Berater:in?

Traineeship/Volontariat

Der klassische Weg in die PR führt über ein Traineeship oder Volontariat in einer PR-Agentur oder in der Pressestelle eines Unternehmens, einer Stiftung oder Behörde. Dafür wird in der Regel ein abgeschlossenes Studium vorausgesetzt, die Fachrichtung ist weniger relevant. Während Traineeships zum Job als PR-Berater:in qualifizieren, legen Volontariate ihren Schwerpunkt auf redaktionelle Aufgaben. Beide Ausbildungswege dauern meist zwölf bis 24 Monate.

Da es sich bei PR-Berater:innen nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung handelt, differieren die jeweiligen Ausbildungsprogramme stark hinsichtlich Qualität, Gehalt, Betreuung und individueller Förderung. Man sollte im Vorhinein also möglichst viele Informationen über den Ausbildungsbetrieb einholen: Agentur-Rankings etwa auf pr-journal.de oder horizont.net sowie die Webseiten der Branchenverbände DPRG (Deutsche Gesellschaft für Public Relations) und GPRA (Gesellschaft für PublicRelations Agenturen) können helfen.

Die GPRA gibt jährlich eine Traineebroschüre mit Informationen zum Berufseinstieg heraus, dort heißt es zum Thema Gehalt: »GPRA-Agenturen orientieren sich an einem monatlichen Vergütungsrahmen von mind. 2.000,00 EUR brutto.«

Studium

Es gibt immer mehr spezialisierte PR-Studiengänge, vor allem an Fachhochschulen – etwa »Journalismus & PR« an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, »PR & Digitales Marketing« an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin, Köln und Frankfurt am Main oder »Kommunikation & PR« an der IU Internationale Hochschule mit diversen Standorten in Deutschland.

Ein Garant für den sofortigen Direkteinstieg in die Branche sind diese Studiengänge aber nicht. Die PR ist recht offen für Absolvent:innen verschiedener Fächer. Schließlich werden Fähigkeiten wie recherchieren, Quellen finden, Informationen aufbereiten, im Team arbeiten, präsentieren und kommunizieren in vielen Studiengängen vermittelt.

Wichtiger als der genaue Fachbereich sind deshalb Praxiserfahrungen in Form einschlägiger Praktika. Doch selbst dann führt an einem Traineeship oder Volontariat oft kein Weg vorbei.