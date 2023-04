Flexibilität : Kleine Unternehmen haben in der Regel weniger feste Strukturen und Prozesse. Das ermöglicht Mitarbeitenden ein flexibleres Arbeiten und weniger Restriktionen. Persönliche Entfaltung im Beruf ist einfacher. Fragen oder Probleme, aber auch Änderungswünsche sind auf dem kurzen Dienstweg zu klären und müssen nicht erst mehrere formelle Hierarchieebenen überwinden. So erfährt man seine eigene Wirksamkeit im Unternehmen. Und das wiederum kann motivieren und zufrieden machen.

Vielfältige Aufgaben und Einblicke: Wenn ein Unternehmen klein ist, müssen die Mitarbeitenden viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Manche Menschen stresst das, anderen macht es Freude, weil der Berufsalltag vielfältig ist. Gleichzeitig ergibt sich eher als in großen Unternehmen die Möglichkeit, ein Produkt oder eine Dienstleistung in ihrem Entstehungsprozess vom Anfang bis zum Ende zu begleiten. So kann man sich viel Know-how erarbeiten. Gleichzeitig bieten sich immer wieder Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen. Berufseinsteiger:innen können in kleineren Unternehmen einfacher in andere Bereiche hineinschnuppern und sich ausprobieren.