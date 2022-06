Es ist wichtig, wirklich jedes Wehwehchen anzugeben. Kommen Falschangaben später auf, muss die Versicherung im Falle einer Berufsunfähigkeit nämlich nicht zahlen und die Beiträge waren umsonst.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Wie viel eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet, kann sich nach folgenden Kriterien richten:

Alter

Beruf

Vorerkrankungen

Hobbys und Lebensgewohnheiten (z. B. Risikosportarten oder Nikotinkonsum)

Die Einordnung in eine Risikogruppe ist bei den verschiedenen Anbietern alles andere als einheitlich. »Die Versicherer bilden für die Prämienbemessung teilweise über 50 verschiedene Berufs-, Tätigkeits- sowie Gefahrengruppen«, sagt Constantin Papaspyratos, Chefökonom vom Bund der Versicherten (BdV). Zu den teuersten Berufsgruppen gehören meist Menschen, die körperlich arbeiten, also etwa ein Friseur, eine Dachdeckerin oder ein Pfleger. »Das Problem ist, dass gerade die Berufe, die am meisten Absicherung bräuchten, oft die geringsten Einkommen haben. Für die ist es aber am teuersten«, so Verbraucherschützerin Klug. Besonders in diesem Bereich kann es hilfreich sein, sich schon vor dem Berufseinstieg zu versichern. Manche Berufe gelten auch als faktisch nicht versicherbar, etwa Pilot:innen, Flugbegleiter:innen oder Berufssportler:innen.