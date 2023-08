Abschied vom schnurgeraden Karriereweg Abbiegen erwünscht

Doch auch hier ist es oft schwierig, die richtigen Informationen zu finden, wie schon in der Schulzeit: Was kann ich wo lernen, und wie gut ist die Qualität dieser Weiterbildung? Auch fehlende Zeit oder fehlende finanzielle Unterstützung sind Hürden. Viele Arbeitnehmer:innen wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Ein gutes Beispiel dafür ist der sogenannte Bildungsurlaub. In allen deutschen Bundesländern außer Bayern und Sachsen stehen Beschäftigten pro Jahr fünf bezahlte Tage Bildungsurlaub zu. Das sind zusätzliche Urlaubstage für Weiterbildung, die inhaltlich nicht zwingend mit dem Hauptberuf in Verbindung stehen muss. Wer als Bäcker:in arbeitet, kann also auch einen Chorleitungskurs machen. Genutzt wird dieses Angebot allerdings kaum. Es ist fast so, als wäre Lernen nur wichtig, bis man den ersten Abschluss in der Tasche hat. Dabei ist das nur der Anfang.

Am Ende können bessere Beratung und niedrigschwelliger Zugang zu Informationen bei beiden Problemen helfen. In der Schule verschieben sie den Fokus von einem Beruf fürs Leben hin zu einem guten Start ins Berufsleben – von dem man später ruhig abweichen darf. Und nach der Schule sorgen sie für mehr Flexibilität und die Erlaubnis, auch nach den ersten Berufsjahren noch mal in eine andere Richtung zu lenken. Denn das ist es doch, was das (Arbeits-)Leben ausmacht: Dazulernen, flexibel bleiben und den eigenen Träumen folgen zu können. Auch, wenn sie nicht mehr dieselben sind, die man mit zwölf Jahren hatte.