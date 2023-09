Aber stimmt das auch?

Eine Umfrage, die dem SPIEGEL vorab vorliegt, zeichnet ein anderes Bild. Offenbar tickt die sogenannte Gen Z in vielerlei Hinsicht gar nicht so anders als die älteren Generationen. »Die junge Generation will arbeiten und nicht nur Spaß haben«, sagt Studieninitiatorin Felicia Ullrich. »Sie will ihre Fähigkeiten einbringen und sich weiterentwickeln.« An der Befragung für die »Azubi-Recruiting Trends 2023« haben 4284 Schüler:innen und Azubis sowie 1639 Ausbildungsverantwortliche, die mehrheitlich zwischen 1965 und 1990 geboren wurden, teilgenommen. So lässt sich die junge mit einer älteren Perspektive vergleichen.