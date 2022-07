No-go-Phrase Nummer zwei: »Ich will was mit Menschen machen«

Berufseinsteiger:innen müssen in der Regel erklären, warum sie sich für einen bestimmten Beruf interessieren. Gerade unerfahrene Bewerber:innen antworten da häufig: »Ich will was mit Menschen machen.« Bei technischen Berufen alternativ: »Ich will was mit Computern machen.« Diese pauschalen Antworten zeigen, dass sich die Bewerber:innen nicht ausreichend mit einem bestimmten Berufsbild auseinandergesetzt haben.

Ein Personaler hat mir mal erzählt, dass er auf die Aussage »Ich will was mit Menschen machen« gern antwortet: »Dann werden Sie doch Bestatter!« Da ist etwas dran. Und mit Computern machen wir sowieso alle irgendwas.