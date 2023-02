Grob gesagt beschäftigt sich die Biologie mit allem, was mit Pflanzen und Tieren zu tun hat – sie schaut aber oft nicht so tief wie die Biochemie. Die Chemie wiederum hat auch mit anorganischen Vorgängen zu tun – die interessieren einen Biochemiker weniger. Die Biochemie bewegt sich also an einer Schnittstelle: Sie untersucht die Prozesse in lebenden Organismen, etwa den Stoffwechsel. Die Grenzen sind aber fließend, sie überschneidet sich auch mit anderen Fächern, etwa der Physik oder der Medizin.

An meiner Uni in Frankfurt wurden vor Studienbeginn Vorkurse in Chemie, Physik und Mathe angeboten, aber eigentlich kommt man ohne besondere Vorkenntnisse rein. Ich hatte in der Schule weder Bio noch Chemie im Leistungskurs, sondern Physik und Französisch. Im Studium hatte ich nicht den Eindruck, dass das ein Nachteil war. Aber ein Faible für Naturwissenschaften sollte man natürlich mitbringen.«