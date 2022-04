Eine Portion darf maximal so viel kosten wie ein Essen in der Mensa, also 3 Euro.

Gerade in Zeiten, in denen die Preise für Lebensmittel rapide steigen , ist jeder Tipp für günstiges Essen ein guter. Ich möchte daher heute drei Tricks aus der gehobenen Küche vorstellen, mit denen man die einfachsten Zutaten (Eier, Butter, Mehl) in luxuriös schmeckende, natürliche Geschmacksverstärker verwandeln kann. Es sind Techniken, die wohl jeder ausgebildete Koch und jede ausgebildete Köchin kennt, die in der Amateurliga jedoch kaum verwendet werden.

1. Gebeiztes Eigelb – die Umami-Sensation für alle Fälle

*Das Eiweiß muss nicht in den Müll. Man kann es zum Beispiel einfrieren und später in Suppen als proteinreiche Einlage verwenden. Oder man macht fettarme Omelette daraus.

Wer mehr produzieren möchte, erhöht einfach die Mengen. Das Verhältnis – 100 Gramm Beize auf ein Eigelb – bleibt gleich, am Verhältnis Zucker zu Salz kann man je nach Präferenz aber etwas schrauben. Da man am Ende den Backofen anwirft (und ein Eigelb schließlich ratzfatz weg ist), lohnt sich eine größere Produktion durchaus!

2. Beurre noisette – herzhafte Nussbutter ohne Nüsse

Wenn mich jemand fragt, warum mich Kochen so begeistert, werde ich ihm oder ihr in Zukunft dieses Rezept zeigen. Denn es besteht AUS NUR EINER ZUTAT, die durch etwas kontrollierte Hitze und Bewegung zu etwas komplett Neuem wird. »Nussbutter« kennen einige vielleicht aus gehobenen Restaurants oder von Oma und Opa – an vielen Jüngeren ist das Rezept aber lange vorbeigegangen. Dankenswerterweise hat der viel auf TikTok und YouTube arbeitende Koch Tim Armann (»brot.mit.ei «) das geändert und den einfachen Küchentrick zum Social-Media-Hit gemacht.

Im Prinzip wird die Butter einfach so lange auf mittlerer Hitze leicht blubbernd gekocht, bis der Wasseranteil in ihr verdampft ist und der Milchzucker karamellisiert. So wird die Butter einerseits geklärt, andererseits nimmt sie einen herrlich nussigen Geschmack an – daher der Name. Sie kann später zum Braten von Fisch genutzt, auf Kartoffeln gegossen, zu Sauce Hollandaise verfeinert oder einfach auf Brot gegessen werden.