Die Wahrscheinlichkeit, sich abseits der App auf einen Kaffee zu treffen, sinkt mit meiner neuen wahllosen Taktik. Doch immerhin: endlich ein Match. Ein paar Stunden später sind es vier. Ich will ihnen allen schreiben. Doch vorher rufe ich Petra Barsch an. Sie ist Karriereberaterin. Ich will von ihr wissen, was beim Netzwerken wichtig ist und wie ich die erste Kontaktaufnahme am besten starte.