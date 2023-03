Die Fortschritte beim maschinellen Lernen seien mittlerweile so rasant, dass sich die Welt auf ein Szenario vorbereiten müsse, »in der menschliche Arbeit in weiten Teilen nicht mehr gebraucht wird«, sagte der Wirtschaftsprofessor Anton Korinek dem SPIEGEL kürzlich . Dass KI die Arbeitswelt verändern werde, davon geht auch die Gen Z aus. Ihre Angehörigen sehen darin im Vergleich der Altersgruppen die größten Chancen: 79 Prozent gaben in der Umfrage an, KI könne ihnen zukünftig helfen, wichtige Arbeitszeit zu sparen; immerhin 58 Prozent glauben demnach, dass durch KI neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Mehr als die Befragten der anderen Altersgruppen.