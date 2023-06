Der Anteil der Befragten, der bei den Eltern lebt, war im Saarland mit 42,9 Prozent bundesweit am größten. In Mecklenburg-Vorpommern ist dagegen die private Mietwohnung besonders beliebt (45,3 Prozent). In Thüringen gibt es im Ländervergleich die höchste WG-Quote (34,5 Prozent), in Friedrichshafen im Städtevergleich (74,1 Prozent). In Bremen herrscht der bundesweit größte Anteil an Wohnheimbewohnerinnen und -bewohnern (26,6 Prozent).

Insgesamt wohnen dabei Studenten häufiger bei ihren Eltern als Studentinnen. Unter den befragten männlichen Studierenden ist das Elternhaus vor der WG und der privaten Mietwohnung die am häufigsten genannte Wohnform. Bei weiblichen Studierenden wurde die private Mietwohnung vor der WG am häufigsten genannt; das Elternhaus liegt bei den Studentinnen dagegen erst auf Platz drei.