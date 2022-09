Nun die beiden abgeriebenen Orangen schälen und filetieren. So geht das: Die Frucht nicht halbieren, sondern oben und unten den Strunk abschneiden, dann kann man die Orange sicher auf die Schnittkante stellen. Nun erst vorsichtig mit einem möglichst langen und scharfen Messer die Schale und weiße Haut an der ganzen Frucht entfernen. In der so geschälten Orange erkennt man nun noch die feinen, weißen Linien, die die einzelnen Segmente der Frucht teilen. Links und rechts von diesen Linien vorsichtig einschneiden und die Filets herausnehmen. Hier sieht man das in Aktion.