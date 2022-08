Wie wird man Data Engineer?

Um als Data Engineer zu arbeiten, braucht man vor allem gute Cloud-Kenntnisse. Die bekommt man zum Beispiel im Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium, in einem Master in Business Intelligence oder über Weiterbildungen. Voraussetzung ist in der Regel, mindestens eine Programmiersprache wie Python zu beherrschen und ein Grundverständnis von Datenbanken zu haben.

Grundsätzlich ist es die Aufgabe von Data Engineers, unterschiedlich oder kaum strukturierte Daten in eine Form zu bringen und auf einer Plattform bereitzustellen, die sicher, stabil und datenschutzkonform ist. Über diese Plattform können andere Daten-Spezialist:innen die Daten auswerten. Als Data Engineer arbeitet man viel mit sogenannten Pipelines, also Skripten, die Daten von der Quelle automatisiert in ein anderes System überführen.

Menschen mit Fähigkeiten im Data Engineering werden in vielen Branchen gesucht, zum Beispiel im Online-Handel, bei Banken, in der Automobilbranche oder auch im Marketing. Das Gehalt für Berufseinsteiger:innen liegt laut Branchenmagazin »Get in IT« durchschnittlich bei knapp 53.000 Euro brutto im Jahr.