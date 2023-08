Ein klassischer Arbeitstag beginnt bei mir um 7.30 Uhr. Vormittags bieten wir eine offene Sprechstunde zum Thema Bürgergeld an. Danach geht es in Einzelterminen um die Arbeitsvermittlung. Was vielleicht etwas trocken klingt, bringt mich mit Menschen in entscheidenden Lebenssituationen zusammen. Sprache schafft hier eine ganz besondere Verbindung. Wenn die Klienten mit mir auf Ukrainisch über ihre Anliegen sprechen können, ihre Fragen stellen und Sorgen und Ängste teilen, verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Ihr Blick wird klarer, wenn sie in ihre Muttersprache wechseln – sie sind erleichtert.

Emotionale Abgrenzung ist wichtig

In meinem Job geht es nicht nur ums Dolmetschen. Ich sehe mich auch als Integrationsberaterin. Ich erkläre, warum bestimmte Gesetze in Deutschland so sind, wie sie sind. Warum es hier bestimmte Regeln und Abläufe gibt. Man muss die Menschen an die Hand nehmen und vermitteln. So etwas kann ich nur, indem ich in bestimmten Situationen über die reine Verdolmetschung hinausgehe.