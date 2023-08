Das ergab eine Civey-Umfrage im Auftrag des SPIEGEL. An dieser Stelle muss ich gleich einmal meinen Eltern danken, die mich von Anfang an bei meinem Wunsch, Journalistin zu werden, unterstützt haben. Kein: Willst du nicht lieber? Kein: Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Kein: Also wir hätten ja gedacht, du wirst einmal. Ich ahne, wie mich das verunsichert hätte.