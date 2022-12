So krempelt eine 26-Jährige die Evangelische Kirche um »I’m a rebel. Wir machen das jetzt«

Seit eineinhalb Jahren steht Anna-Nicole Heinrich an der Spitze der Synode der Evangelischen Kirche, als Jüngste in dem Amt. Die einen sehen in ihr die Rettung, die anderen eine Provokation. Wer hat recht?