Berufseinstieg als Elektroniker »Ich sorge dafür, dass Brände oder Unfälle erst gar nicht passieren«

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und ist dual. Man ist während dieser Zeit jeweils drei Wochen im Betrieb, die vierte Woche an der Schule. Dort gibt es Fächer wie Elektrotechnik, aber auch Politik. Es gibt unterschiedliche Fachrichtungen für Elektroniker. Ich habe Gebäudetechnik gelernt, arbeite aber gerade in der Elektroprüfung.

Viele Menschen denken beim Handwerk an Staub und Dreck. Aber staubig ist es in meinem Job selten und körperlich anstrengend ist er auch nicht. Gelegentlich muss ich unter einen Tisch zur Steckdosenleiste krabbeln.

Viel auf Reisen, oft allein

Als Elektroprüfer bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Von meinem Arbeitergeber habe ich einen Firmenwagen, einen Laptop und ein Telefon. Die neuen Einsatzorte bekomme ich vom Vertriebler per Mail zugeschickt. In den ersten sechs Wochen begleitete ich einen Kollegen, um die Abläufe besser kennenzulernen.