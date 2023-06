Dass wir als Gesellschaft häufig unachtsam mit unserer Umwelt umgehen, frustriert mich sehr. Auf eine Demo würde ich dennoch niemals gehen. So ländlich wie ich wohne, kämen eh nur zwei Leute zum Dorfplatz. Ich will meinen Beitrag ganz pragmatisch leisten, indem ich die Menschen vor Ort als Energieberater aufkläre und ihnen zeige, was in den eigenen vier Wänden möglich ist. Damit trage ich auch zum Regierungsziel bei: Alle Gebäude in Deutschland sollen bis 2045 klimaneutral sein.