manchmal vermisse ich meine Studienzeit – das WG-Leben, die Diskussionen in den Seminaren, die langen Nächte mit meinen Freund:innen. Doch in den letzten Monaten habe ich so oft wie nie zuvor gedacht: »Wie gut, dass ich nicht mehr studiere.«

Dabei gehen mir die Sorgen beim Supermarkteinkauf durch den Kopf, die Angst vor dem nächsten Brief vom Energieversorger, die Studierende und alle anderen mit wenig Einkommen gerade haben müssen. Vor einem halben Jahr hat die Bundesregierung angekündigt, alle Studierenden mit einmalig 200 Euro zu unterstützen. Bis der Plan endlich umgesetzt wurde, hat es lange gedauert. Seit gestern können Studierende die Hilfe nun offiziell beantragen – wenn auch zum Teil mit einigen technischen Schwierigkeiten. Wie die Beantragung klappt, und was es noch mal mit der BundID auf sich hat, erklärt unser Text der Woche.

Tanya Falenczyk, Redakteurin bei SPIEGEL Start