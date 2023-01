Von der Maßnahme sollen dieses Mal alle Studierenden profitieren. Den einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 Euro erhielten laut Studentenwerk lediglich 11,3 Prozent der Studierenden. Die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro gab es nur für erwerbstätige Studierende, also gut zwei Drittel aller Hochschüler.