es ist nun schon fünf Monate her, dass die Regierung Hilfe für Studierende und Fachschüler:innen ankündigte. Eine Energiepreispauschale von 200 Euro sollte »schnell und unbürokratisch« und »noch im Winter« kommen, hieß es.

Heute ist das Geld immer noch nicht da. Den kalendarischen Winter nutzen die Verantwortlichen, so scheint es momentan, voll aus: Am 15. März soll die Auszahlung endlich starten. Am 20. März beginnt der Frühling. Immerhin steht die Plattform für die Beantragung mittlerweile: Einmalzahlung200.de . Neben einem Zugangscode ihrer Fach- oder Hochschule brauchen Studierende dafür eine sogenannte BundID, die man etwa mit einem elektronischen Personalausweis bekommt. Ganz schön kompliziert.

Warum hat das so lange gedauert – und wo hakt es jetzt noch? Das hat mein Kollege Benjamin Ansari den Parlamentarischen Staatssekretär der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Jens Brandenburg (FDP), gefragt. Der sagt, es soll zumindest zwischen Antragstellung und Auszahlung nur wenig Zeit vergehen. Und auch die Technik sei auf den Ansturm vorbereitet. Ob das stimmt, wird sich dann zum Frühlingsanfang zeigen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Tanya Falenczyk, Redakteurin bei SPIEGEL Start