Die Idee des »9 für 90«-Tickets ist einfach: Vom 1. Juni bis zum 31. August 2022, also insgesamt für 90 Tage, soll es eine verbilligte ÖPNV-Fahrkarte geben, um die Bürger:innen angesichts der hohen Energiepreise zu entlasten, dabei das Klima zu schonen und mehr Lust auf den öffentlichen Nahverkehr zu machen. Kostenpunkt: neun Euro pro Monat. Das Ticket soll deutschlandweit in Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr gelten – man könnte damit also etwa von Passau bis nach Sylt fahren.

Profitieren sollen vom sogenannten Neun-Euro-Ticket auch Menschen, die sowieso schon jeden Monat für den ÖPNV bezahlen, Abo-Kund:innen bei Verkehrsbetrieben zum Beispiel. Oder Studierende. Ihnen könnte die Vergünstigung besonders nützen – höhere Preise treffen schließlich vor allem diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben.

Allerdings haben viele Studierende schon vor Beginn des Sommersemesters mit ihrem Semesterbeitrag für den ÖPNV bezahlt. Wie also können sie vom Neun-Euro-Ticket profitieren? Diese Frage ist Mitte Mai noch nicht geklärt. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) warte noch auf konkrete Vorschläge von Bund und Ländern, sagte DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl dem SPIEGEL. Das meiste ist noch offen, viel Zeit bleibt nicht Auf der Website des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr heißt es bislang nur, für Semestertickets arbeiteten die Verkehrsunternehmen an einer Erstattung für den Zeitraum Juni bis August. Doch schon da wird es kompliziert. Denn wie viel an die Studierenden zurückerstattet werden müsste, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland und von Stadt zu Stadt.

Wer etwa an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München studiert, bezahlt 281,30 Euro pro Semester, um den Münchner Nahverkehr uneingeschränkt nutzen zu können, pro Monat also knapp 47 Euro. Für die drei Monate, die das Neun-Euro-Ticket gelten soll, stünden den Studierenden damit knapp 114 Euro Rückerstattung zu. In Nordrhein-Westfalen, wo das Ticket im ganzen Bundesland gilt und etwa an der Ruhr Universität Bochum rund 215 Euro kostet, wären es knapp 80 Euro. In Berlin gibt es Überlegungen, aus dem Neun-Euro-Ticket für Abonnent:innen sogar ein Null-Euro-Ticket zu machen – ob das auch für Studierende gelten würde, ist noch nicht bekannt.

Geld zurück im Sommer oder niedrigere Beiträge im Winter?