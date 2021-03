Studienfächer erklärt Was ich als Erstsemester gern über Erziehungswissenschaft gewusst hätte

Erziehungswissenschaftlerinnen arbeiten nicht nur an Schulen oder in Kitas. Aber was müssen sie mitbringen? Die Studentin Malin Gnoth erklärt ihr Fach – und warum Nebenjobs im Studium wichtig sind.