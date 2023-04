Das Fach selbst aber steckt noch in den Kinderschuhen. Name und Struktur variieren von Bundesland zu Bundesland, einen festen Lehrplan gibt es in einigen Ländern erst seit den Nullerjahren.

Dabei sei das Fach zukunftsträchtig, findet Benita Kühne: Über Ethik zu sprechen, werde in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Klimakrise schließlich immer wichtiger. Kühne, 21, studiert an der Georg-August-Universität Göttingen im zweiten Mastersemester »Werte und Normen« auf Lehramt – das Ethik-Äquivalent in Niedersachsen. Hier erzählt die Studentin, warum sie sich erst auf den zweiten Blick in ihr Fach verliebt hat und was ihr im Studienplan fehlt.