Verwendung der Begriff unter anderem beim Organisationspsychologen und Autor Adam Grant. Er diagnostiziert das Fat-Cat-Syndrom häufig bei Unternehmen, die sich gegen Veränderungs- und Innovationsprozesse sträuben. Doch das Grundprinzip sei auf jeden übertragbar, erläutert er in einem Ted-Talk : »Denken Sie an eine Zeit, in der Sie ganz oben auf dem Treppchen standen. Wollten Sie da wirklich etwas an dem aktuellen Zustand ändern? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich wurden Sie sogar überheblich und haben sich geweigert, neue Dinge auszuprobieren.«