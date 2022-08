Berufseinstieg als Brandmeisterin »Feuerwehr ist wie Familie«

Eine wichtige Voraussetzung für meinen Job ist Fitness. Mit Schutzkleidung und Ausrüstung trägt man ruck, zuck 25 Kilo mit sich herum. In arbeitsmedizinischen Untersuchungen wird regelmäßig überprüft, ob wir noch fit genug sind, etwa durch einen Sehtest, einen Hörtest und ein Belastungs-EKG. Außerdem sollte man keine Angst vor verletzten Personen und – logisch – Feuer haben.

Wir arbeiten auf der Feuerwache immer in 24-Stunden-Schichten, die teilen sich auf in Arbeitszeit und Bereitschaftsdienst. In der Arbeitszeit kümmern sich alle um ihr jeweiliges Sachgebiet, also etwa die Fahrzeuge, die Ausbildung neuer Kollegen oder die Funktechnik. Ich muss mich erst noch festlegen, könnte mir aber gut vorstellen, in Richtung Qualitätsmanagement zu gehen.