ja, heute spreche ich vor allem unsere LeserINNEN an. Investiert ihr schon in ETFs oder Aktien? Denn das liegt gerade bei jungen Frauen voll im Trend. Allein von 2021 auf 2022 wuchs die Zahl der jungen Neuaktionär:innen um 40 Prozent. Und laut Deutschem Aktieninstitut gingen zuletzt deutlich mehr Frauen als Männer an die Börse.

Mein Kollege Benjamin Ansari hat sich angeschaut, woran das liegt. Und welche Rolle Finfluencerinnen wie »Madame Moneypenny«, »Aktiengram« oder »Fortunalista« dabei spielen. Ich habe mal wieder gelernt, wie einfach es ist, mit dem Investieren loszulegen, und wie hilfreich es bei der Vorsorge für später sein kann.

Außerdem hat das Ganze etwas von einem positiven Schneeballsystem: Wer investiert und darüber berichtet, steckt andere an. Und das kann sich auszahlen.

Katharina Hölter, Redakteurin bei SPIEGEL Start