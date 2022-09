Die Ausbildung besteht aus mehrmonatigen Blöcken mit Praxis im Betrieb und Unterricht an der Berufsschule. In der Schule lernten wir etwa, wie man Gewässer gewinnbringend bewirtschaftet oder Krankheiten bei Fischen erkennt. Nach meinem Abschluss wurde ich übernommen. Nun verdiene ich rund 2400 Euro brutto im Monat – das ist als Einstiegsgehalt okay.

Die Arbeit als Fischwirt

Mein Arbeitstag startet derzeit um acht Uhr. Wenn ich draußen auf den Anlagen eingeteilt bin, kümmere ich mich um das Wohlergehen der Karpfen. Die leben in Teichen auf einem insgesamt rund 100 Hektar großen Gebiet. Ich füttere sie, mähe Teichpflanzen mit einer Sense und messe den Sauerstoff in den Teichen. Karpfen mögen warmes Wasser. Aber bei zu warmem Wasser sinkt der Sauerstoffgehalt. Ist er zu niedrig, muss ich schnell reagieren und Sauerstoff in den Teich pumpen. Sonst ersticken die Karpfen.