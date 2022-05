Der Start ins Arbeitsleben ist aufregend, anstrengend – und oft ganz anders als geplant. In der Serie »Mein erstes Jahr im Job« erzählen Berufseinsteiger:innen, wie sie diese Zeit erlebt haben. Diesmal: Olivia Rubelt, 22, Fluglotsin in Langen bei Frankfurt am Main.

»In der Schule dachte ich, der nächste Schritt wäre auf jeden Fall die Uni – schließlich hatte ich einen Schnitt von 1,2. Rund ums Abi fing ich aber an zu zweifeln. Ich hatte schon Zusagen von mehreren Unis, unter anderem für Jura und Finanzmathematik. Aber ich haderte damit, ob ich wirklich die nächsten Jahre im Hörsaal verbringen wollte. Ich hatte Angst, in der Masse unterzugehen.

Also googelte ich nach außergewöhnlichen Ausbildungsberufen. Die DFS Deutsche Flugsicherung wurde mir weit oben angezeigt. Ohne groß nachzudenken, bewarb ich mich online für die Ausbildung zur Fluglotsin. Mein Papa dachte, ich würde damit später mit leuchtenden Kellen auf dem Rollfeld herumlaufen. Heute weiß er: Als Fluglotsin arbeite ich gar nicht zwingend am Flughafen, sondern auch in den über Deutschland verteilten Kontrollzentralen. Von dort koordiniere ich per Funk mit den Flugzeugen, wer wo entlang fliegen darf und warne die Pilot:innen vor Gefahren.

Monatelanges Auswahlverfahren In der Bewerbungsphase musste ich viele Tests bestehen, etwa zum Reaktionsvermögen und meiner Multitasking-Fähigkeit. Einmal hörten wir eine Stunde lang über Kopfhörer gesprochene Buchstaben, gleichzeitig blinkte vor uns eine Lampe. Wenn sie zweimal kurz blinkte oder ein Laut auf ›E‹ endete, etwa bei ›B‹ und ›G‹, mussten wir einen Knopf drücken. Der Bewerber neben mir ist eingeschlafen – ich glaube, der hat’s nicht geschafft. Zuletzt gab es noch einen medizinischen Check und psychologische Gespräche. Erst, als ich zwei Monate später meinen Ausbildungsvertrag bekam, wusste ich, in welchem Fachbereich ich später eingesetzt werden würde. Fluglots:innen werden speziell für einen Luftraum und die Arbeit im Kontrollzentrum oder Flughafen-Tower ausgebildet. Man kann zwar eine Präferenz angeben, doch die DFS entscheidet je nach Bedarf.

Grob kann man sagen: Die Lots:innen im Tower kümmern sich um Starts und Landungen an ihrem Flughafen, wer für den oberen Luftraum zuständig ist, kommuniziert vor allem mit Flugzeugen auf Reiseflughöhe. Ich bekam einen Ausbildungsplatz für den unteren Luftraum, also alles, was dazwischen fliegt. Wir haben etwa Fallschirmsprünge oder Flugschulen auf unserer Höhe, auch die Luftwaffe fliegt Übungsmissionen in unserem Bereich. Auch den Arbeitsort kann man sich nicht aussuchen. Ich wäre eigentlich gern in NRW bei meiner Familie geblieben, bekam aber eine Zusage für Hessen. Später kann ich auch nicht einfach wechseln, denn die Ausbildung ist auf einen bestimmten Ort und dessen Luftraum ausgelegt.

Ausbildung auf unbestimmte Zeit 15 Monate war ich durchgehend an der Akademie der DFS, dort lernte ich die Theorie, von Luftfahrt-Englisch bis zur Physik von Wolkenbildung. Außerdem hatte ich mehrere Flugstunden im Simulator, um auch die andere Seite kennenzulernen. Danach geht man ins ›On-the-job-Training‹, kurz OJT. Wir Trainees hatten ein Team von etwa zehn Mentor:innen, von denen uns immer jemand direkt ausgebildet hat. Das ist wichtig, weil wir nach nur wenigen Wochen Simulation direkt im Live-Flugbetrieb arbeiten. Da zittern einem erst mal die Knie. Im Studium wäre ich auf mich selbst angewiesen gewesen, hier wurde ich 1:1 betreut.

Ein vorgeschriebenes Ende der Ausbildungszeit gibt es nicht – die Entscheidung liegt bei den Mentor:innen. Man kann zwölf Monate oder dreieinhalb Jahre im OJT sein. Zusammen mit der Zeit in der Akademie kann die Ausbildung also bis zu fünf Jahren dauern. Im OJT erhält man aber schon eine Ausbildungsvergütung um die 4000 Euro brutto pro Monat.

Seit dem Ende meiner Ausbildung im Mai 2021 bin ich für einen Sektor zwischen Münster und dem Siegerland verantwortlich – obwohl ich in Hessen arbeite, habe ich zufällig meinen Heimat-Luftraum über NRW im Blick. Alle Flieger, die im unteren Luftraum fliegen, funken auf meiner Frequenz. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass sich ihre Bahnen nicht kreuzen und sie rechtzeitig vor Gefahren gewarnt werden. Wir arbeiten immer in Zweier-Teams, beide sehen dasselbe Bild. Eine Person funkt mit den Fliegern, die andere mit den umliegenden Sektoren.

»Einen Teil des Einkommens investiere ich in Immobilien, außerdem reise ich viel, mein Freund lebt gerade in Barcelona.«

Da der Luftraum Tag und Nacht überwacht werden muss, arbeiten Fluglots:innen im Schichtdienst, jede Schicht dauert normalerweise acht Stunden. Weil wir wachsam sein müssen, sollen wir mindestens alle zwei Stunden Pause machen. In der Zeit übernehmen dann andere Kolleg:innen. Außerdem gibt es bei uns längere ›Off-Turns‹: Nach drei bis fünf Tagen Schicht haben wir meist drei bis vier Tage frei. Fehler darf ich keine machen. Ich versuche daher, nicht daran zu denken, dass zu jedem Zeitpunkt Hunderte Menschenleben von meiner Aufmerksamkeit abhängen. Es gibt immer Situationen, die einem im Gedächtnis bleiben, bei mir etwa kürzlich ein Flieger mit defekter Hydraulik. Aber ich versuche, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen und mich nach Feierabend abzulenken. Finanziell unabhängig im Berufseinstieg

Abhängig vom Einsatzort kann man von 100.000 Euro Einstiegsgehalt ausgehen. Das Einkommen hängt auch vom Verkehrsaufkommen und den Schichtzuschlägen ab. Ich habe im vergangenen Jahr etwa 126.000 Euro verdient – mit einer Ausbildung! Einen Teil des Einkommens investiere ich in Immobilien, außerdem reise ich viel. Mein Freund lebt gerade in Barcelona, an meinen freien Tagen besuche ich ihn und wir gehen Tapas essen. Viele denken nach dem Abi, dass ein Studium der einzige Weg zu einem guten und abgesicherten Leben sei. Ich habe gelernt, dass das nicht stimmt. Neben der Arbeit habe ich mich nun trotzdem für Jura eingeschrieben – einfach zum Spaß. Druck, schnell fertig werden zu müssen, brauche ich mir nun ja keinen zu machen.«

Wie wird man Fluglots:in? Fluglots:innen werden von der Deutschen Flugsicherung (DFS) seit Jahren gesucht . Das liegt auch daran, dass das Auswahlverfahren als sehr anspruchsvoll gilt. Neben den mathematischen Fertigkeiten und dem räumlichen Vorstellungsvermögen wird etwa geprüft, ob man körperlich belastbar und stressresistent ist. Lange Zeit war Fluglots:in ein reiner Ausbildungsberuf. Seit einigen Jahren gibt es nun auch die Möglichkeit, einen Bachelor in »Air Traffic Management « zu absolvieren. Das duale Studium besteht aus Theorie- und Praxisphasen. Neben Luftfahrtrecht und BWL lernen die Studierenden zum Beispiel, wie eine Flugroute geplant oder ein Flugzeug korrekt beladen wird. Auch die Ausbildung beginnt mit Theorieunterricht. Zwölf bis 15 Monate lang erarbeiten sich die angehenden Fluglots:innen Inhalte wie Navigation oder Wetterkunde, danach wird mit dem »training on the job« begonnen. Begleitet von einer Ausbilderin oder einem Ausbilder betreuen die Anwärter:innen dann ihren eigenen Luftraum. Zum Ende der Ausbildung verdienen sie bereits etwa 50.000 Euro brutto im Jahr. Auch Berufsanfänger:innen bekommen ein sehr gutes Gehalt , nach Angaben der DFS rund 100.000 Euro im Jahr. Tendenz im weiteren Berufsleben: steigend.