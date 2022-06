Pflege statt Physik

Die ersten Wochen in meinem Freiwilligendienst in einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung war hart. Vorher saß ich die meiste Zeit am Schreibtisch, lernte für mein Abitur alles vom Ablauf der Fotosynthese bis zur Stochastik. Also Dinge, die ich heute, fast zehn Jahre später, wieder vergessen habe. Dann schälte ich plötzlich Kartoffeln für eine Großfamilie, bespaßte Senior:innen in einer Abendrunde und half bei der Pflege.