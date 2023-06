Freund:innen finden per Dating-App

Irgendwann fühlte ich mich trotzdem so einsam, dass ich mich doch aktiv auf die Suche nach neuen Freundschaften machte. Viele nutzen dafür mittlerweile Online-Dating-Plattformen. Bei Bumble etwa gibt es die Funktion »BFF«, kurz für »Best Friends Forever«, ein Begriff, den in meiner Generation niemand verwendet. Ich nutzte also Tinder und schrieb in mein Profil, dass ich Freund:innen suchte, sonst nichts.

In meinen ersten Monaten in Leipzig verabredete ich mich so zu rund einem Dutzend Freundschaftsdates. Bei den meisten wusste ich schnell, dass wir uns kein weiteres Mal treffen würden. Dafür verstand ich mich mit einem Date so gut, dass er nicht nur ein Freund, sondern mein Partner wurde. Und mir am Ende doch zu Freundschaften verhalf: Sein Freundeskreis ist inzwischen weitestgehend auch meiner.