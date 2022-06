Was hilft: Um sich als Führungskraft fachlich gut zu positionieren, sollte man vor allem interessiert und neugierig bleiben. Beim Mittagessen mit den Entwickler:innen höre ich zum Beispiel, womit diese sich aktuell herumschlagen. Mit der Zeit habe ich so verstanden, welche Fragen man am besten in welcher Reihenfolge stellen sollte, um ein technisches Problem zu lösen. Ich lese außerdem regelmäßig elektrotechnische Fachzeitschriften. So kann ich mir ein Grundlagenverständnis erarbeiten und die wichtigsten Begriffe kennenlernen – und diese selbstverständlich selbst verwenden. Auch für einen Überblick über technische Neuheiten sind Fachzeitschriften gut geeignet.