Allerdings solle es in diesem Winter kein weiteres Semester zu Hause am Bildschirm geben, betonte Thümler. »Wir haben in den vergangenen vier Semestern gelernt, dass fehlender Präsenzbetrieb eine hohe Belastung für die Studierenden ist, insbesondere für die neuen Semester.« Es gebe vier Erstsemesterjahrgänge, die die Uni noch nie im Vollbetrieb erlebt hätten, sagte Thümler.