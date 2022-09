Trauer: Ein Todesfall oder eine Trennung von einem Partner oder einer Partnerin sind glücklicherweise nicht alltäglich. In solchen außergewöhnlichen Situationen ist es hilfreich, Kolleg:innen zu informieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein offener Umgang häufig zu Hilfsangeboten und Entlastung führte. Sind die Umstände am Arbeitsplatz bekannt, ist es zum Beispiel auch in Ordnung, in einem Meeting zu sagen: »Liebe Kolleg:innen, es tut mir leid, aber ich kann der Diskussion gerade nicht mehr folgen. Mir ist das aufgrund meiner persönlichen Situation gerade etwas zu viel. Können wir bitte eine Viertelstunde Pause machen?«