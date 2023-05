Ökonomin über Anlagestrategien »Wie man in Aktien investiert, sollte an Schulen gelehrt werden«

SPIEGEL: Wenn Frauen seltener investieren, was stellen sie dann mit ihrem Geld an?

Niessen-Ruenzi: Sie sparen sogar mehr als Männer, legen das Geld aber eher in festverzinslichen, risikoärmeren Produkten an, etwa auf Tagesgeldkonten, in Sparbüchern oder Unternehmensanleihen. Wenn sie doch investieren, setzen sie meist auf breit diversifizierte ETFs. Und ihnen ist deutlich wichtiger, wie genau sie ihr Geld anlegen, viele bevorzugen nachhaltige Anlagen. Männern investieren dagegen öfter in Einzelaktien.