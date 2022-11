drei von vier jungen Menschen zwischen 17 und 27 Jahren fürchten laut einer aktuellen Studie Altersarmut. Auch mir ging das lange so. Also versuchte ich vorzusorgen, investierte Geld in Aktien, Kryptowährungen und ETFs.

Das machen viele so: 92 Prozent der 18- bis 24-Jährigen legen fleißig Geld zurück, zeigt eine Umfrage des Zahlungsdienstleisters Klarna. Ist das wirklich nötig? Darüber habe ich mit Bestsellerautor und Vermögensverwalter Gerd Kommer gesprochen. Er sagt: Wer unter 30 ist, soll ruhig erst mal Geld ausgeben, sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln, Fehler machen – und danach mit dem Investieren anfangen.

Denn um die Rentenlücke zu schließen, würde das bei den meisten schon reichen. Wenn das schon der »ETF-Papst« sagt! Damit konnte er mir viele Sorgen nehmen – und hoffentlich noch mehr jungen Menschen.

Benjamin Ansari