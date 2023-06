Startklar-Newsletter Wie viel wollen wir arbeiten?

In den vergangenen Wochen hat sich das START-Team mit euren Wünschen beschäftigt – mit den Wünschen und mit den Anforderungen, die Angehörige der Generation Z an ihre Jobs und Arbeitgeber:innen stellen. Viertagewoche, Homeoffice, Sabbatical: Ist das alles utopisch oder der neue Standard? Was ist dran an dem Klischee, junge Menschen seien fauler als ihre Eltern? Wie sehr wäre die Wirtschaftskraft in Gefahr, wenn in Zukunft wirklich alle weniger arbeiten sollten?