als ich frisch aus dem Studium kam, klang für mich erst einmal jedes Vollzeitgehalt nach richtig viel Geld. Schließlich hatte ich zuvor maximal 450 Euro im Monat verdient. Auf einmal sollte es eine vierstellige Summe werden!

Es hat ein bisschen gedauert, bis ich Gehälter in Perspektive setzen konnte. Einerseits in Perspektive zu dem, was man im täglichen Leben so ausgibt, wie viel für Miete, Versicherungen, Essen draufgeht. Andererseits auch in Perspektive zu dem, was andere Menschen verdienen – in meinem Umfeld, in meiner Branche, in meinem Unternehmen. Dabei stellte ich mir immer wieder die Frage: Werde ich gerecht bezahlt? Und: Was bedeutet das überhaupt?

Genau diesen Fragen geht meine Kollegin Katharina Hölter gemeinsam mit der Finanzpsychologin Monika Müller auf den Grund.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Helene Flachsenberg, Redakteurin bei SPIEGEL Start