Wer sich für bestimmte Ausbildungsberufe entscheidet, ist in manchen Branchen immer noch stark vom Geschlecht abhängig. Doch bei manchen Jobs hat sich in den vergangenen Jahren das Verhältnis verschoben. So beginnen etwa immer mehr Frauen eine Ausbildung zur Landwirtin, während immer mehr Männer das Friseurhandwerk lernen. Zwischen 2011 und 2021 stieg der Frauenanteil bei Ausbildungsverträgen in der Landwirtschaft von zwölf auf 22 Prozent, also von 400 auf 900 Frauen pro Jahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.