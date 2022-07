Foto: Andrea Warnecke / picture alliance / dpa

Grunderbe, Ausbildungs- und Jobgarantie, Bafög für alle Vier Ideen gegen Armut bei jungen Menschen

Ein Viertel der jungen Erwachsenen in Deutschland ist von Armut bedroht. Vorschläge dagegen gibt es viele, in anderen Ländern werden sie zum Teil schon umgesetzt. Doch was bringen sie wirklich?