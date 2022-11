Foto: Wajahat Ahmad

Pilotprojekt zum Grunderbe 20.000 Euro gewonnen - und jetzt?

Was wäre, wenn alle jungen Erwachsenen in Deutschland 20.000 Euro bekommen würden? Annam Tahir und Marvin Just haben dank einer Verlosung ein solches Grunderbe gewonnen. Hier erzählen sie, was sie damit vorhaben.