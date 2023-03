Es gibt wenige Dinge, die mich so radikalisieren wie die Zeitumstellung: eine archaische Regelung, die in der modernen Welt nicht nur keinen Nutzen mit sich bringt, sondern im Gegenteil sogar mit einer gestiegenen Anzahl von Unfällen (und besonders knatschigen SPIEGEL-Redakteuren) in Zusammenhang gebracht wird. 80 Prozent der dazu befragten Europäer:innen würden den Brauch gern abschaffen. Und es steht mit 2021 sogar ein Datum fest, an dem das EU-weit passiert... warte mal, das war ja schon! Im Ernst: Wenn die Politik es nicht einmal schafft, in einem so überschaubaren Politikfeld bei so überwältigender Zustimmung aus der Bevölkerung einen Kompromiss zu finden, wundert es mich nicht, dass es so am Klimaschutz hakt. Nur läuft da tatsächlich die Zeit ab, statt ein halbes Jahr später zurückzukommen.