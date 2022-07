Dieser hat es gerade auf Chinesisch in sich: Das Schriftzeichen für Biang Biang Noodles besteht in seiner Standardvariante aus 58 Strichen. Das ist selbst für die komplizierte chinesische Schrift so ungewöhnlich viel, dass es elfzeilige Kinderreime braucht, um sich die Position aller Striche zu merken.