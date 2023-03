Dem Erfindergeist sind bei diesem Gericht keine Grenzen gesetzt – wichtiger ist, was man im Vorratsschrank hat und aufbrauchen möchte. Südostasiatische Varianten mit Sojasoße, Chiliöl und gebratenen Pilzen, ein mexikanischer Dreh mit Kidneybohnen und Salsa oder indische Versionen mit TK-Erbsen, Koriander und Garam Masala sind allesamt möglich. Ich mache heute eine mediterrane Variante, einfach, weil ich dafür nicht einkaufen muss.

Wichtig ist nur: Alles Gemüse sollte bereits durchgegart sein, wenn die Haferflocken in den Topf kommen. Die sind nämlich so schnell fertig, dass in der kurzen Zeit außer frischem Blattspinat eigentlich nichts gar wird. Bei Verwendung von TK-Gemüse steigt eventuell die Kochzeit, bei groben Haferflocken der Bedarf an Flüssigkeit.