Währenddessen die Zwiebel(n) und den Knoblauch grob hacken und mit den anderen Zutaten vermischen – am besten in einer verschließbaren Dose, dann kann man die Eier später ohne große Sauerei in der Marinade wenden. Nach der Kochzeit also die fertigen Eier eine Minute im Eiswasser abschrecken, anschließend vorsichtig schälen und in die Dose geben.

Falls die Marinade die Eier nicht komplett bedeckt, hilft ein kleiner Trick: einfach ein Küchenpapier oben in die Dose legen. Das saugt die Marinade nach oben und sorgt so dafür, dass keine hellen Flecken an den Eiern zurückbleiben. Wer kein Küchenpapier im Essen will, wendet die Eier (oder die ganze Dose) einfach hin und wieder. Oder akzeptiert, dass sie ein paar helle Flecken haben.