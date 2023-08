Das Rezept trägt einen eigenartigen Namen: Grunt. Das ist Englisch und bedeutet normalerweise so etwas wie »Grunzer«, manchmal aber auch »Fußsoldat« oder »Handlanger«. Der abschätzig klingende Name beschreibt ein Gericht, das besonders in der nordöstlichen Appalachen-Region verbreitet ist, also »oben rechts« in den USA und Teilen von Kanada. Frische Früchte werden in der Pfanne oder einem Schmortopf mit etwas Zucker aufgekocht, dann löffelt man kleine Teiglinge darüber und dämpft alles zusammen auf dem Herd. In den Sommermonaten mit ihrem Überschuss an günstigem Obst sind Grunts ein einfaches Dessert oder eine leckere Hauptmahlzeit. Geschmacklich und strukturell sind Grunts nah dran an Grütze, was ja phonetisch ebenfalls dicht beieinanderliegt.