Nun könnte man argumentieren, dass das Internet für viele zum dritten Ort geworden ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das tröstend oder traurig finden soll. Was ich weiß: Ich habe meinen dritten Ort noch nicht gefunden. Zwar fliehe ich gern in die Küche, aber das ist ja in meinem speziellen Fall nur eine Schnittmenge von Ort eins und zwei – und ich treffe selten neue Leute. Da ich mich hier trotzdem am wohlsten fühle, werde ich nun etwas kochen.