Alternative: Altes Brot

Eine in der Cucina Povera sehr viel genutzte Zutat ist altes Brot, ob als Brotsalat »Panzanella« (übrigens ein sehr beliebtes Gericht in der SPIEGEL-Kantine) oder als Einlage in Suppen und Eintöpfen. Wer sich beim Bäcker verkalkuliert hat, kann die Pasta in diesem Rezept durch altbackenes Brot ersetzen. Es hat dann mehr mit dem Gericht »Pappa al Pomodoro« gemein, dazu passen zusätzlich ein paar frische oder aus der Dose kommende Tomaten. Das Endergebnis bekommt dann eine breiigere Textur und benötigt etwas weniger Kochzeit, schmeckt aber ebenfalls super.