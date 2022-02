Kochen ohne Kohle Schnelles Pfannen-Fladenbrot mit dreifach Feta – für 1,80 Euro

Sie fahren in den Urlaub? Am Tag davor bleibt meist wenig Zeit für die viel aufgeschobene Arbeit. Die letzte Mittagspause muss kurz ausfallen, Essen schnell und stressfrei sein. Da haben wir was für Sie!

Eine Kolumne von Sebastian Maas